Renault Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Autobauers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Romain Gourvil am Donnerstagabend. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch hinsichtlich der Marge und des Free Cashflow etwas schwächer als gedacht. Die mittelfristigen Ziele wiederum machten einen ambitionierteren Eindruck./rob/tih/ag;
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32.50 €
|
Abst. Kursziel*:
16.92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.82%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
Analysen zu Renault S.A.
|13:15
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|13:04
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|07:35
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
