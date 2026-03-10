Renault Aktie 293557 / FR0000131906
25.75CHF
0.35CHF
1.39 %
11:07:08
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.03.2026 09:15:56
Renault Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung strategischer Ziele mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Diese enthielten im Vergleich zur Strategie des vorherigen Managements des Automobilherstellers keine Überraschungen, schrieb Stephen Reitman am Dienstag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28.80 €
|
Abst. Kursziel*:
49.31%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
28.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.98%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Renault S.A.
|
07:00
|Renault to cut reliance on Europe amid China onslaught (Financial Times)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Freitagshandel in Paris: So steht der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Euronext-Handel: CAC 40 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.03.26
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
28.02.26
|Februar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Renault-Aktie (finanzen.net)
|
25.02.26
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|09:15
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|25.95
|2.19%
