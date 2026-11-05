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05.11.2026 13:18:01
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1070 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Profiküchen-Ausrüsters seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’070.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
657.50 €
|
Abst. Kursziel*:
62.74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
659.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.37%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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