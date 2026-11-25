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|QUALCOMM-Investment im Blick
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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in QUALCOMM-Aktien verdienen können.
Am 25.11.2023 wurden QUALCOMM-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der QUALCOMM-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 127.75 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 78.278 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (164.96 USD), wäre die Investition nun 12’912.72 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 29.13 Prozent.
QUALCOMM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 176.99 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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