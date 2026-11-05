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RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

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06.11.2026 10:51:27

RATIONAL Hold

RATIONAL
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen zum dritten Quartal von 736 auf 754 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Großküchenherstellers sei stärker gestiegen als erwartet, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen bis 2028./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
754.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
626.00 € 		Abst. Kursziel*:
20.45%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
622.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.12%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
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