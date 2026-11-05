RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen zum dritten Quartal von 736 auf 754 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Großküchenherstellers sei stärker gestiegen als erwartet, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen bis 2028./rob/la/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
754.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
626.00 €
|
Abst. Kursziel*:
20.45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
622.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.12%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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