RATIONAL 566.86 CHF -4.08% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen zum dritten Quartal von 736 auf 754 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Großküchenherstellers sei stärker gestiegen als erwartet, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen bis 2028./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.