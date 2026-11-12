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12.11.2026 10:02:04
MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RATIONAL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in RATIONAL-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
RATIONAL-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RATIONAL-Papier bei 880.40 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in RATIONAL-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.136 RATIONAL-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 716.15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 630.50 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 28.38 Prozent.
Der RATIONAL-Wert an der Börse wurde auf 7.11 Mrd. Euro beziffert. RATIONAL-Papiere wurden am 03.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines RATIONAL-Anteils bei 35.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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