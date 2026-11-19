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19.11.2026 10:02:05
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen RATIONAL-Investment gewesen.
Am 19.11.2016 wurden RATIONAL-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die RATIONAL-Aktie letztlich bei 427.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das RATIONAL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23.392 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen RATIONAL-Anteile wären am 18.11.2026 14’269.01 EUR wert, da der Schlussstand 610.00 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42.69 Prozent erhöht.
Der Marktwert von RATIONAL betrug jüngst 7.00 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 fand der erste Handelstag der RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA statt. Ein RATIONAL-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 35.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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