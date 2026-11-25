Am 25.11.2025 wurde die Visa-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 334.53 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Visa-Aktie investierten, hätten nun 2.989 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 1’245.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 416.78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24.59 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Visa eine Börsenbewertung in Höhe von 759.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch