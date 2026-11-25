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25.11.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Visa-Aktien verdienen können.
Am 25.11.2025 wurde die Visa-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 334.53 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Visa-Aktie investierten, hätten nun 2.989 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 1’245.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 416.78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24.59 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Visa eine Börsenbewertung in Höhe von 759.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
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Visa am 25.11.2026
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