|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives Dell Technologies-Investment?
|
25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Dell Technologies-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Dell Technologies-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 74.41 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 134.391 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 39’682.84 USD, da sich der Wert einer Dell Technologies-Aktie am 24.11.2026 auf 295.28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 296.83 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies belief sich zuletzt auf 212.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
25.11.26
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies legt am Abend zu (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag tiefrot (finanzen.ch)
|
25.11.26
|S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Weiter starke KI-Server-Nachfrage: Dell hebt Jahresziele an - Kursminus (AWP)
|
25.11.26
|Dell hebt Jahresausblick an - Boomende Nachfrage nach KI-Servern hält an (AWP)
|
24.11.26
|NYSE-Handel S&P 500 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Dell Technologies
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Dell Technologies am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.