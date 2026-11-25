Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Dell Technologies-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 74.41 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 134.391 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 39’682.84 USD, da sich der Wert einer Dell Technologies-Aktie am 24.11.2026 auf 295.28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 296.83 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies belief sich zuletzt auf 212.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch