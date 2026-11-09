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RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

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09.11.2026 08:12:16

RATIONAL Outperform

RATIONAL
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Der Großküchenausrüster sei dabei, seine Situation fundamental zu verbessern, schrieb Philippe Lorrain am Montag. Er bleibt daher für die Aktien optimistisch, zumal deren Bewertung gesunken sei./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1’070.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
615.50 € 		Abst. Kursziel*:
73.84%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
621.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
72.16%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
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08:12 RATIONAL Outperform Bernstein Research
06.11.26 RATIONAL Halten DZ BANK
06.11.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
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