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|Lukrativer Johnson Johnson-Einstieg?
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25.11.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Johnson Johnson-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Johnson Johnson-Aktie bei 152.50 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Johnson-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.656 Johnson Johnson-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (276.46 USD), wäre die Investition nun 181.29 USD wert. Mit einer Performance von +81.29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Johnson Johnson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 650.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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