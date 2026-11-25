Vor 3 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Johnson Johnson-Aktie bei 152.50 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Johnson-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.656 Johnson Johnson-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (276.46 USD), wäre die Investition nun 181.29 USD wert. Mit einer Performance von +81.29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Johnson Johnson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 650.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch