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20.11.2026 10:29:05
RATIONAL Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 805 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe das digitale Küchenmanagement "ConnectedCooking" ins Rampenlicht gestellt, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Insgesamt sieht der Experte den Burggraben des Großküchenausstatters bestätigt./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
805.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
591.00 €
|
Abst. Kursziel*:
36.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
606.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.73%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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