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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 831 auf 833 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine robuste Nachfrage in Europa und Kostendisziplin kompensierten den Gegenwind in China, schrieb Ope Otaniyi am Mittwoch in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Konvektomaten-Herstellers./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.