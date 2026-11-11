RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
577.50CHF
12.50CHF
2.21 %
13:36:06
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.11.2026 12:02:50
RATIONAL Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 831 auf 833 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine robuste Nachfrage in Europa und Kostendisziplin kompensierten den Gegenwind in China, schrieb Ope Otaniyi am Mittwoch in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Konvektomaten-Herstellers./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
833.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
628.00 €
|
Abst. Kursziel*:
32.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
629.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.33%
|
Analyst Name::
Ope Otaniyi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
06.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert nachmittags (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: Das macht der MDAX mittags (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
05.11.26
|RATIONAL-Aktie stark: Margenprognose dank US-Zollsenkung erhöht (Dow Jones)
|
05.11.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|EQS-News: Rational setzt Wachstumskurs fort und bestätigt Ergebnisprognose für 2026 (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-News: Rational continues on growth trajectory and confirms profit forecast for 2026 (EQS Group)
Analysen zu RATIONAL AG
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|577.50
|2.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:49
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siemens Energy Buy
|12:43
|
Bernstein Research
E.ON Outperform
|12:06
|
Barclays Capital
Jungheinrich Overweight
|12:04
|
Goldman Sachs Group Inc.
TeamViewer Neutral
|12:04
|
Goldman Sachs Group Inc.
Henkel vz. Neutral
|12:03
|
Goldman Sachs Group Inc.
GEA Neutral
|12:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
RATIONAL Buy