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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rational von 657 auf 637 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thorsten Reigber attestierte dem Konvektomaten-Hersteller am Freitag ein solides drittes Quartal. Temporäre Zolleffekte hätten zum Margenplus geführt. Begrenztes Volumenwachstum in Asien, insbesondere in China, und das hohe Inputkosten Niveau dürften allerdings die Dynamik für das kommende Geschäftsjahr dämpfen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 13:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.