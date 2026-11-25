Adobe-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 105.02 USD. Bei einem Adobe-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.522 Adobe-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Adobe-Papiers auf 232.08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’209.86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 120.99 Prozent gesteigert.

Adobe wurde am Markt mit 87.19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch