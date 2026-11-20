RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Bei seinem Online-Kapitalmarkttag habe der Großküchenausrüster seine cloudbasierte Küchen-Konnektivitätsplattform "ConnectedCooking" vorgestellt, schrieb Philippe Lorrain am Freitag. Im Rahmen der Veranstaltung habe es keine wichtigen finanziellen Neuigkeiten oder geänderte Ziele gegeben, aber mehr Einblicke, wie das Management auf das Thema Digitalisierung schaue. Die Verbreitung von ConnectedCooking innerhalb der installierten Basis von Rational nehme offenbar zu, was zusätzlichen Kundennutzen schaffe und gleichzeitig die zukünftige Nachfrage nach Hardware stütze./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’070.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
600.00 €
|
Abst. Kursziel*:
78.33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
613.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.55%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
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