HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 49 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umbau vom Anbieter von Analysetools zum Anlagenbauer für die globale Chipbranche sei kein simples Unterfangen, schrieb Gustav Froberg am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Dies sei die schmerzvolle Erkenntnis der erzielten Resultate. Unter der Oberfläche sieht er jedoch einige positive Aspekte, die ihn optimistisch für die Zukunft machen. Froberg setzt allerdings etwas höhere Kapitalkosten in seinem Bewertungsmodell an./rob/ag/mis;