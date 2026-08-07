PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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PVA TePla Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 49 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umbau vom Anbieter von Analysetools zum Anlagenbauer für die globale Chipbranche sei kein simples Unterfangen, schrieb Gustav Froberg am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Dies sei die schmerzvolle Erkenntnis der erzielten Resultate. Unter der Oberfläche sieht er jedoch einige positive Aspekte, die ihn optimistisch für die Zukunft machen. Froberg setzt allerdings etwas höhere Kapitalkosten in seinem Bewertungsmodell an./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.40 €
|
Abst. Kursziel*:
67.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.02%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
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07.08.26
|EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, Kauf (EQS Group)
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07.08.26
|EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, buy (EQS Group)
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07.08.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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06.08.26
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06.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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06.08.26
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06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittag fester (finanzen.ch)