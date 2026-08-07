PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Geschäftszahlen von 48 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Technologieunternehmen liege das Problem nicht in der Nachfrage, sondern in der Umsetzung, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Der gut gefüllte Auftragsbestand, der steigende Auftragseingang und die vollständig ausgelasteten Kapazitäten im Bereich Messtechnik sorgten zwar für zunehmende Planungssicherheit, doch mehr als 60 Prozent des operativen Gewinns für 2026 müssten noch im vierten Quartal erwirtschaftet werden./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.18 €
|
Abst. Kursziel*:
55.73%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
30.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.32%
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Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
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07.08.26
|EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, Kauf (EQS Group)
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07.08.26
|EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, buy (EQS Group)
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07.08.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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06.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
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06.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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06.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
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06.08.26
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