Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Nestlé3886335Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758NVIDIA994529Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Suche...
Plus500 Depot

SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

TecDAX-Kursentwicklung 07.08.2026 09:28:12

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Der TecDAX bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

PVA TePla
28.06 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1.31 Prozent aufwärts auf 4’053.34 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 543.985 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.853 Prozent höher bei 4’035.11 Punkten in den Handel, nach 4’000.99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4’029.78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’054.63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 5.05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, lag der TecDAX bei 3’832.85 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 3’795.77 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 3’765.49 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 11.84 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 5.50 Prozent auf 31.86 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.86 Prozent auf 82.15 EUR), QIAGEN (+ 2.92 Prozent auf 37.20 EUR), SAP SE (+ 2.62 Prozent auf 175.46 EUR) und HENSOLDT (+ 2.57 Prozent auf 92.68 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil PVA TePla (-1.00 Prozent auf 29.60 EUR), Siltronic (-0.95 Prozent auf 78.30 EUR), JENOPTIK (-0.52 Prozent auf 38.20 EUR), Elmos Semiconductor (-0.41 Prozent auf 144.80 EUR) und SMA Solar (-0.27 Prozent auf 54.75 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 390’126 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 195.360 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PVA TePla AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten