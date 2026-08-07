Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1.31 Prozent aufwärts auf 4’053.34 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 543.985 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.853 Prozent höher bei 4’035.11 Punkten in den Handel, nach 4’000.99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4’029.78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’054.63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 5.05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, lag der TecDAX bei 3’832.85 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 3’795.77 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 3’765.49 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 11.84 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 5.50 Prozent auf 31.86 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.86 Prozent auf 82.15 EUR), QIAGEN (+ 2.92 Prozent auf 37.20 EUR), SAP SE (+ 2.62 Prozent auf 175.46 EUR) und HENSOLDT (+ 2.57 Prozent auf 92.68 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil PVA TePla (-1.00 Prozent auf 29.60 EUR), Siltronic (-0.95 Prozent auf 78.30 EUR), JENOPTIK (-0.52 Prozent auf 38.20 EUR), Elmos Semiconductor (-0.41 Prozent auf 144.80 EUR) und SMA Solar (-0.27 Prozent auf 54.75 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 390’126 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 195.360 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch