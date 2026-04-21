PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 23 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko "bietet die perfekte Bühne für Sportmarken und könnte zum Wachstumsmotor für die gesamte Sportbranche werden", schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Bei Nike bestehe die Chance, dass sich die "Heim-WM" als Zündfunke für eine Beschleunigung des bislang eher zögerlich verlaufenden Marken-Turnarounds erweise. Für Adidas sieht Maul die Chance, aus einer Position der Stärke den Marktanteil in Nordamerika zu steigern und den aktuellen Marken-Hype in nachhaltige Kundenloyalität zu übertragen. Bei Puma dürfte die WM indes nur einen kleinen Beitrag zur Stärkung der strauchelnden Marke liefern. Nach der für 2027 geplanten Rückkehr auf den Wachstumspfad könnte wieder die Spekulation um eine Übernahme durch Anta Sports in den Vordergrund rücken./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Halten
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
26.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
26.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
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20.04.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
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20.04.26
|Schwacher Handel: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
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17.04.26
|MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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15.04.26
|Erste Schätzungen: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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14.04.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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13.04.26
|Börse Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
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13.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
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10.04.26
|MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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