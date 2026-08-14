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PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

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Frühe Anlage 14.08.2026 10:02:28

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren angefallen

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in PUMA SE-Aktien gewesen.

PUMA
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Vor 3 Jahren wurde das PUMA SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des PUMA SE-Papiers betrug an diesem Tag 64.62 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.475 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 412.26 EUR, da sich der Wert einer PUMA SE-Aktie am 13.08.2026 auf 26.64 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 58.77 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von PUMA SE bezifferte sich zuletzt auf 3.93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com
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