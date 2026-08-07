MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das PUMA SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das PUMA SE-Papier an diesem Tag 17.73 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die PUMA SE-Aktie investierten, hätten nun 5.640 Anteile im Besitz. Die gehaltenen PUMA SE-Papiere wären am 06.08.2026 154.03 EUR wert, da der Schlussstand 27.31 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 54.03 Prozent gleich.

PUMA SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch