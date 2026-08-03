Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Montag erhöhte sich der MDAX via XETRA letztendlich um 1.64 Prozent auf 32’505.53 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 352.780 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.768 Prozent auf 32’226.21 Punkte an der Kurstafel, nach 31’980.52 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 32’226.21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32’601.50 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, lag der MDAX bei 32’994.37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 30’589.95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, betrug der MDAX-Kurs 30’317.29 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.93 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 8.25 Prozent auf 86.34 EUR), AUTO1 (+ 4.25 Prozent auf 23.54 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.91 Prozent auf 85.10 EUR), Nordex (+ 3.75 Prozent auf 39.88 EUR) und LANXESS (+ 3.51 Prozent auf 17.12 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil K+S (-0.96 Prozent auf 14.42 EUR), PUMA SE (-0.65 Prozent auf 27.32 EUR), flatexDEGIRO (-0.61 Prozent auf 36.08 EUR), CTS Eventim (-0.60 Prozent auf 58.15 EUR) und Aurubis (-0.55 Prozent auf 180.60 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 6’931’561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 38.358 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.37 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch