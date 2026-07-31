PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Risiken im laufenden Jahr habe der Hersteller von Sportbekleidung deutlich benannt, schrieb Robert Krankowski in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Debatte über das kommende Jahr müsse aber erst noch beginnen. Die Konsumentenstimmung habe sich sowohl in Europa als auch in den USA abgeschwächt./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
25.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
28.41 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.24%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
28.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.18%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
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