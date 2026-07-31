ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Risiken im laufenden Jahr habe der Hersteller von Sportbekleidung deutlich benannt, schrieb Robert Krankowski in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Debatte über das kommende Jahr müsse aber erst noch beginnen. Die Konsumentenstimmung habe sich sowohl in Europa als auch in den USA abgeschwächt./rob/bek/ck;