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31.07.2026 20:44:50

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach weitgehend erwartungsgemäßen Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller stecke noch in der Frühphase eines Wandlungsprozesses, schrieb Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine jüngsten Marktbeobachtungen jedoch hätten keine Anzeichen für eine nennenswerte Trendwende ergeben, was die Produktakzeptanz und die Markenwahrnehmung betreffe. Das herausfordernde Konsumumfeld komme erschwerend hinzu./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:28 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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