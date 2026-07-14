Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Overweight" belassen. Nachdem der Ausblick auf das zweite Quartal der chinesischen Prosus-Beteiligung Tencent erstellt und das Kursziel der Aktie angehoben worden sei, habe er nun seine Schätzungen für die niederländische Internet-Beteiligungsgesellschaft entsprechend aktualisiert, schrieb Marcus Diebel am Montag. An dem in Euro lautenden Kursziel für Prosus ändere sich aber nichts./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38.67 €
|
Abst. Kursziel*:
91.36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
91.71%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
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|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|35.61
|0.03%
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