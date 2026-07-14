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Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

35.61
CHF
0.01
CHF
0.03 %
11:00:14
SWX
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14.07.2026 10:06:55

Prosus Overweight

Prosus
35.89 CHF -1.65%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Overweight" belassen. Nachdem der Ausblick auf das zweite Quartal der chinesischen Prosus-Beteiligung Tencent erstellt und das Kursziel der Aktie angehoben worden sei, habe er nun seine Schätzungen für die niederländische Internet-Beteiligungsgesellschaft entsprechend aktualisiert, schrieb Marcus Diebel am Montag. An dem in Euro lautenden Kursziel für Prosus ändere sich aber nichts./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38.67 € 		Abst. Kursziel*:
91.36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
91.71%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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