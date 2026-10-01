Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 44,93 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'031 Punkten steht. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 44,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,07 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 87'764 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 20,72 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 1,01 EUR aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.30 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.83 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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