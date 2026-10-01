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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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01.10.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 44,37 EUR.

Porsche vz.
40.51 CHF -6.24%
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Der Porsche vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 44,37 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'008 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Porsche vz-Aktie bis auf 44,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,07 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 167'604 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,18 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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