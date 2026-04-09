Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Porsche AG von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Neutral
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
41.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.44%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
40.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.62%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
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|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|23.03.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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