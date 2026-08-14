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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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14.08.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von Porsche vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 44,19 EUR zu.

Porsche vz.
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 44,19 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'435 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Porsche vz-Aktie legte bis auf 44,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 43,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109'396 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Bei 50,66 EUR markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 14,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Am 22.10.2027 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Porsche
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