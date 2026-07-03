Porsche vz. 41.38 CHF 0.80% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Sportwagenbauers am 26. Juli dürften eine Marge am oberen Ende der Zielspanne belegen, schrieb Jose M Asumendi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er hält an seinen Schätzungen fest./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 09:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 09:02 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.