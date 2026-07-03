Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’346 -0.1%  SPI 20’202 0.0%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’715 0.5%  Euro 0.9191 0.1%  EStoxx50 6’395 0.5%  Gold 4’176 1.3%  Bitcoin 49’823 0.7%  Dollar 0.8026 -0.1%  Öl 71.5 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Reifeprüfung für Meta: Was Zuckerbergs KI-Agenten-Geständnis für die Aktie bedeutet
Tausende protestieren gegen Sparkurs bei Mercedes-Benz - Aktie höher
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: Diese Dividende entfällt auf J Sainsbury-Anteilseigner
Aktiensplit bei CrowdStrike vollzogen: Was Anleger jetzt wissen müssen
Vaudoise-Aktie wenig bewegt: Tochter Procimmo veräussert Streetbox und PIO 1 an das frühere Management
Suche...
Plus500 Depot

Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

42.59
CHF
2.45
CHF
6.10 %
14:01:07
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.07.2026 12:51:58

Porsche vz Overweight

Porsche vz.
41.38 CHF 0.80%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Sportwagenbauers am 26. Juli dürften eine Marge am oberen Ende der Zielspanne belegen, schrieb Jose M Asumendi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er hält an seinen Schätzungen fest./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 09:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 09:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Porsche vz.

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche vz.-Kurs >5
Fallender Porsche vz.-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46.32 € 		Abst. Kursziel*:
7.94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.54%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse