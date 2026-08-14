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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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14.08.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 44,25 EUR zu.

Porsche vz.
41.46 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere um 09:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'469 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 44,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 3'693 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 8.83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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