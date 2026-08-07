Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die Transformation des Autobauers bedeute geringere Volumina, schrieb Romain Gourvil am Mittwoch. Alles in allem hätten die Zuffenhausener solides Zahlen präsentiert. Die Profitabilität im ersten Halbjahr sichere das Margenziel für das Gesamtjahr ab./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
43.00 €
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Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.08%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
43.88 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-2.01%
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Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
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