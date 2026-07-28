Porsche vz. 41.88 CHF 0.37% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach einer darauf folgenden Telefonkonferenz des Autobauers ändere er an seinen Schätzungen wenig, schrieb Jose M Asumendi am frühen Mittwochnachmittag./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:21 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.