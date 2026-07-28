Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’495 -0.5%  SPI 20’331 -0.3%  Dow 52’153 -1.1%  DAX 25’494 0.1%  Euro 0.9323 -0.1%  EStoxx50 6’263 -0.4%  Gold 4’004 -0.6%  Bitcoin 52’635 0.6%  Dollar 0.8186 -0.1%  Öl 90.0 7.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Logitech2575132Rheinmetall345850Kuros32581411Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: Robinhood informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
BMW baut 8'000 Jobs ab - QUALCOMM wird Chip-Lieferant für künftige Fahrzeuge - Aktie im Plus
Rheinmetall-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Gegen den Markt: Cathie Wood setzt erneut auf Aktien von SpaceX und Tesla
Suche...
ETF Sparplan

Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

41.46
CHF
0.74
CHF
1.82 %
15:45:12
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.07.2026 14:51:45

Porsche vz Overweight

Porsche vz.
41.88 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach einer darauf folgenden Telefonkonferenz des Autobauers ändere er an seinen Schätzungen wenig, schrieb Jose M Asumendi am frühen Mittwochnachmittag./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Porsche vz.

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15
Fallender Porsche vz.-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
44.78 € 		Abst. Kursziel*:
11.66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.36%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?