Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 44,09 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'501 Punkten liegt. Der Kurs der Porsche vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,25 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 43,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 63'187 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 12,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 35,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 19,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -5,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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