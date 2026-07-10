Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Halbjahr des Sportwagenbauers sei geprägt von erhöhten Abschreibungen, laufenden Bemühungen zur Weitergabe von Kostensteigerungen sowie ungünstigeren Wechselkurseffekten, schrieb Jose Asumendi am Freitag. Der Konzernumsatz im zweiten Quartal dürfte weniger stark zurückgehen als das Großhandelsvolumen und die Profitabilität sollte stark ausfallen./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45.96 €
|
Abst. Kursziel*:
8.79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.36%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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