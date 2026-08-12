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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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12.08.2026 12:52:43

Porsche vz Buy

Porsche vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 57 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes passte seine Schätzungen am Dienstag an die Kosten des Zukunftspakets der Zuffenhausener an. Zudem schraubte er seine Auslieferungserwartungen zurück./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.28 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
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