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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

41.50
CHF
0.83
CHF
2.04 %
12:02:15
SWX
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13.07.2026 11:05:45

Porsche vz Buy

Porsche vz.
41.65 CHF -0.29%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Hohe Kosten für die Neuausrichtung des Sportwagenbauers dürften vollständig durch die Auflösung von Rückstellungen im Zuge von Einigungen mit Zulieferern ausgeglichen werden, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Daher rechnet er nicht mit neuen belastenden Sondereffekten./niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >20
Fallender Porsche vz.-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.84 € 		Abst. Kursziel*:
0.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.22%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10.07.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10.07.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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