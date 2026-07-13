Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Hohe Kosten für die Neuausrichtung des Sportwagenbauers dürften vollständig durch die Auflösung von Rückstellungen im Zuge von Einigungen mit Zulieferern ausgeglichen werden, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Daher rechnet er nicht mit neuen belastenden Sondereffekten./niw/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.84 €
|
Abst. Kursziel*:
0.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.22%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
10:02
|MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche vz von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Vormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: nachmittags Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Freitagmittag südwärts (finanzen.ch)
|
10.07.26
|XETRA-Handel: mittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|11:05
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
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|10.07.26
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|26.06.26
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|Bernstein Research
|11:05
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|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
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