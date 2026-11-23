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23.11.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagvormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 42,22 EUR abwärts.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 42,22 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'876 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Porsche vz-Aktie bei 42,17 EUR. Bei 43,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 76'894 Porsche vz-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 16,66 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 15,63 Prozent sinken.
Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 EUR belaufen. Am 27.10.2026 lud Porsche vz zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -7,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8.71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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