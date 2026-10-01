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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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08.10.2026 10:34:42

Porsche vz Buy

Porsche vz.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Sportwagenbauer ebne den Weg zu einer prozentual zweistelligen operativen Gewinnmarge, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem sei das Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre hoch./rob/niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
60.00 €
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Buy 		Kurs*:
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Rating update:
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Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
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10:34 Porsche vz. Buy UBS AG
08:18 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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07.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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