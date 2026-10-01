Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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08.10.2026 10:34:42
Porsche vz Buy
Porsche vz.
39.92 CHF 1.61%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Sportwagenbauer ebne den Weg zu einer prozentual zweistelligen operativen Gewinnmarge, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem sei das Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre hoch./rob/niw/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.84 €
|
Abst. Kursziel*:
40.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.81%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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