Porsche vz. 39.92 CHF 1.61% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Sportwagenbauer ebne den Weg zu einer prozentual zweistelligen operativen Gewinnmarge, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem sei das Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre hoch./rob/niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.