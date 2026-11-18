Springer Nature 23.15 EUR 4.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate nahm am Dienstag an seinen Schätzungen nur geringfügige Anpassungen nach dem Quartalsbericht des Wissenschaftsverlags vor./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 15:27 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.