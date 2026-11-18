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zugeh. Wertpapiere
18.11.2026 12:45:30
Springer Nature Buy
Springer Nature
23.15 EUR 4.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate nahm am Dienstag an seinen Schätzungen nur geringfügige Anpassungen nach dem Quartalsbericht des Wissenschaftsverlags vor./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 15:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.85 €
|
Abst. Kursziel*:
18.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.63%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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