NVIDIA hat am Dienstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Die Geschäftszahlen fielen dabei in eine Phase, in der die Aktie des KI-Chipherstellers zuletzt durch Turbulenzen rund um CEO Jensen Huang belastet worden war. Neben dem rasanten Wachstum rückten deshalb auch die Führungskrise und mögliche Folgen der Affären des Unternehmensgründers in den Fokus.

NVIDIA: Gewinn je Aktie über den Erwartungen

Analysten hatten im Vorfeld einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie auf bereinigter Basis von 2,47 US-Dollar erwartet, nachdem das Unternehmen im Vorjahresquartal noch 1,27 US-Dollar je Aktie verdient hatte. Tatsächlich belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,68 US-Dollar. Damit lag das EPS deutlich über den Erwartungen. Der Nettogewinn betrug 65,3 Milliarden US-Dollar und hat sich damit im Jahresvergleich mehr als verdoppelt.

NVIDIA-Umsatz übertrifft Analystenschätzungen

Beim Umsatz hatten Experten im Schnitt mit 108,93 Milliarden US-Dollar gerechnet, nach Erlösen von 57,01 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Im Berichtsquartal lag der Umsatz dann bei 115,8 Milliarden US-Dollar und damit ebenfalls deutlich über den Markterwartungen. Die Erlöse haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt.

Auch mit der Prognose für das laufende vierte Quartal übertrifft NVIDIA die Erwartungen: Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz von 130 Milliarden US-Dollar, während Analysten im Schnitt von 125,21 Milliarden US-Dollar ausgegangen waren. Die Prognose berücksichtigt eine mögliche Abweichung von drei Prozent nach oben oder unten. Auf Basis des Mittelwerts würde das einem Umsatzwachstum von 91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen.

NVIDIA hebt Wachstumsprognose an

Auch über das laufende Quartal hinaus zeigte sich Finanzchefin Colette Kress zuversichtlich. Bei der Vorstellung der Zahlen erhöhte sie die Prognose für das Umsatzwachstum im kommenden Geschäftsjahr von 70 auf 75 Prozent. Damit machte sie deutlich, dass NVIDIA seinen Wachstumskurs im KI-Boom auch ohne Jensen Huang an der Unternehmensspitze fortsetzen will.

NVIDIA: Verwaltungsrat schliesst Rückkehr von Jensen Huang aus

Die jüngsten Turbulenzen rund um den Rücktritt von Unternehmensgründer Jensen Huang hatten die NVIDIA-Aktie zuletzt zusätzlich unter Druck gesetzt. Wenige Stunden vor der Zahlenvorlage hatte der 63-Jährige allerdings erklärt, er sei bereit, ein Angebot zur Rückkehr an die Unternehmensspitze anzunehmen. Mitarbeiter, Investoren und Geschäftspartner hätten ihn dazu aufgefordert.

Doch daraus wird nichts: Interimschefin Colette Kress stellte im Gespräch mit dem US-Sender CNBC klar, dass der Verwaltungsrat nicht vorhabe, Huang erneut als CEO einzusetzen. Verwaltungsratschef Harvey Jones bestätigte diese Entscheidung und erklärte, Huang habe seinen Rücktritt eingereicht, nachdem Verhalten bekannt geworden sei, das nicht mit dem Verhaltenskodex sowie den Standards und kulturellen Normen des Unternehmens vereinbar gewesen sei. Das Gremium habe seinen Rücktritt einstimmig angenommen. Es war die erste öffentliche Stellungnahme von NVIDIA zu den Gründen für Huangs Abgang.

Hintergrund waren bekannt gewordene aussereheliche Affären des langjährigen Konzernchefs. Eine der Frauen war Managerin des NVIDIA-Kunden Megaspeed und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen soll es sich um eine Huang unterstellte Top-Managerin des Chipkonzerns gehandelt haben.

China-Geschäfte bringen NVIDIA zusätzlich unter Druck

Über die persönlichen Verfehlungen Huangs hinaus rücken inzwischen auch mögliche Geschäfte mit China in den Mittelpunkt. Megaspeed steht im Verdacht, während der Affäre mit der Managerin unter Umgehung von US-Exportbeschränkungen NVIDIA-Technik nach China weitergeleitet zu haben. Damit stellt sich die Frage, welche Kenntnisse der Chipkonzern von den mutmasslich verbotenen Lieferungen hatte.

Aus der US-Regierung erhöht insbesondere Finanzminister Scott Bessent den Druck auf NVIDIA. Er verlangt Aufklärung darüber, wer im Unternehmen wann von den Vorgängen wusste. Dabei stellte er auch die Frage, ob möglicherweise verbotene Verkäufe vorangetrieben worden seien, um Umsatz und Gewinn zu steigern. Innerhalb von zehn Tagen wolle er Antworten von dem Unternehmen.

Welche Konsequenzen ein bewusstes Umgehen der Exportverbote haben könnte, verdeutlichte die frühere US-Bundesstaatsanwältin Katie Sweeten bei CNBC. Beteiligten Managern könnten demnach Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren drohen, auch für das Unternehmen wären hohe Strafen möglich.

NVIDIA bleibt Schlüsselunternehmen der KI-Branche

Die Bedeutung des Unternehmens für die KI-Branche bleibt unterdessen enorm: Unter Huangs Führung wurde NVIDIA zum zentralen Zulieferer des KI-Booms. Der Konzern war ursprünglich auf Grafikkarten spezialisiert. In den vergangenen Jahren erwies sich die zugrunde liegende Technologie jedoch als besonders geeignet für das Training Künstlicher Intelligenz. NVIDIA-Chips sind deshalb für KI-Rechenzentren zu einer Schlüsseltechnologie geworden. Grosse KI-Entwickler wie OpenAI, Alphabet oder Meta Platforms setzen sie ein.

Darüber hinaus spielt NVIDIA auch als Geldgeber eine wichtige Rolle in der Branche. Die hohen Milliardengewinne nutzt der Konzern unter anderem für Garantien und Finanzspritzen an KI-Start-ups. Ein Teil dieses Geldes fliesst anschliessend über den Kauf von NVIDIA-Chips oder Rechenleistung in Rechenzentren mit NVIDIA-Technik wieder an den Konzern zurück. Dieser Kreislauf wirft nach Huangs Abgang die Frage auf, ob NVIDIA seine Rolle als Finanzier der KI-Branche beibehalten wird.

Der Chef der Finanzfirma Apollo, Marc Rowan, warnte bei CNBC, dass viele sogenannte Neocloud-Anbieter ohne NVIDIA keinen Zugang mehr zum Kapital hätten. Kress signalisierte hingegen, dass der Konzern diese Rolle zwar mit Bedacht, aber weiterhin übernehmen werde. Der Investor und langjährige Tech-Analyst Gene Munster wertete dies als Bestätigung, dass NVIDIA seine Funktion als „Bank der KI“ beibehalten werde.

NVIDIA-Aktie legt nach Quartalszahlen zu

Die Anleger reagierten positiv auf die Geschäftszahlen und den zuversichtlichen Ausblick. Im nachbörslichen US-Handel stieg die NVIDIA-Aktie um 4,81 Prozent auf 162,94 US-Dollar. Seit dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von etwas mehr als 243 US-Dollar steht das Papier unter Druck. Der Börsenwert des Chipkonzerns sank seitdem um etwas mehr als ein Drittel auf rund 3,7 Billionen US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.ch mit Material von AWP