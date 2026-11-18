ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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ASOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos nach den Anfang November vorgelegten Geschäftsjahreszahlen auf 500 Pence verdoppelt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Yashraj Rajani begründete dies am Dienstag mit der verbesserten Kapitalstruktur des britischen Online-Händlers. Ansonsten schrieb er, dass in der letzten Phase des Turnarounds von Asos eine Erholung des Umsatzes und eine Wende beim freien Cashflow (FCF) erforderlich seien./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5.83 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5.06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
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