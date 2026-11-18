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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Deutsche Bank beim fairen Aktienwert von 36 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Veröffentlichung von 15 Millionen internen Dokumenten durch verschiedene Medien sei ein massiver Reputationsschaden für die Deutsche Bank, schrieb Analyst Philipp Häßler am Mittwoch. Die Veröffentlichungen beträfen teils brisante Kundendaten. Zwar seien die Systeme der Bank nicht kompromittiert, ein finanzieller Schaden sei jedoch nicht auszuschließen, so der Experte./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.