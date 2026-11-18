Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
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Deutsche Euroshop Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum dritten Quartal von 20,20 auf 18,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatzanstieg des Betreibers von Einkaufszentren von 4,6 Prozent auf Jahressicht sei der höchste in diesem Jahr gewesen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen höherer Zinsen an den Kapitalmärkten senkte der Experte jedoch die Schätzungen für den operativen Betriebsgewinn (Funds from Operations) 2027 und 2028 um rund drei Prozent./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
18.60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.44 €
|
Abst. Kursziel*:
20.47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.11%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG
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13.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
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12.11.26
|EQS-News: Deutsche EuroShop auf Kurs - Prognose für 2026 angehoben (EQS Group)
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12.11.26
|EQS-News: Deutsche EuroShop on track – 2026 forecast raised (EQS Group)
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09.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag stärker (finanzen.ch)
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09.11.26
|Freundlicher Handel: Das macht der SDAX mittags (finanzen.ch)
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05.11.26
|Deutsche Euroshop-Aktie höher: Ergebnisprognose für 2026 erhöht - Umsatzprognose präzisiert (AWP)
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04.11.26
|EQS-Adhoc: Deutsche EuroShop präzisiert Umsatzprognose und hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an (EQS Group)
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04.11.26
|EQS-Adhoc: Deutsche EuroShop refines its revenue forecast and raises its earnings forecast for the 2026 financial year (EQS Group)
Analysen zu Deutsche Euroshop AG
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|26.08.26
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|Warburg Research
|26.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|14.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
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|15.07.26
|Deutsche Euroshop Hold
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Aktien in diesem Artikel
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