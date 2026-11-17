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17.11.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 43,10 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für die Porsche vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 43,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'197 Punkten liegt. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 43,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,68 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 82'071 Aktien.
Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 14,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,35 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 27.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,83 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -7,51 Prozent auf 8.05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.71 Mrd. EUR gelegen.
Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,09 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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