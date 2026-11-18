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18.11.2026 13:40:00
DEUTZ-Aktie tiefrot: US-Leerverkäufer zweifelt an Bewertung von FFG
Die DEUTZ-Aktie gerät nach kritischen Äusserungen eines US-Leerverkäufers deutlich unter Druck. Im Mittelpunkt steht die milliardenschwere FFG-Übernahme.
Ningi Research kritisiert Bewertung der FFG-Übernahme
DEUTZ prüft die Vorwürfe derzeit. Eine Stellungnahme zu den Vorwürfen war auf Anfrage zunächst nicht zu bekommen.
DEUTZ hat die Übernahme von FFG jüngst abgeschlossen. Bezahlt wurde die Übernahme zum Teil durch neue Aktien. Die bisherigen Familieneigentümer der FFG sind dadurch mit bis zu 29,9 Prozent neue Ankeraktionäre von DEUTZ geworden.
Ningi Research kritisiert, dass für die Bewertung der FFG den Aktionären weder geprüfte Finanzzahlen noch Geschäftsberichte vorgelegt worden seien.
Vorwürfe zu Beteiligungsverhältnissen bei FFG Industries
Zudem sei den Aktionären nie offengelegt worden, dass die FFG-Tochter FFG Industries GmbH - ein zentraler Wachstumstreiber - zu 45 Prozent dem früheren ukrainischen Parlamentsabgeordneten Maksym Yefimov gehört. Ningi zufolge hat dieser für seinen Anteil keine Gegenleistung erbracht. Zudem könne Yefimov Gewinnausschüttungen und wichtige Managemententscheidungen blockieren. Zwei der vier Geschäftsführer stünden auf seiner Seite.DOW JONES
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