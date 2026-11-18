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18.11.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche vz. Zum Vortag unverändert notierte die Porsche vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 43,40 EUR.
Bei der Porsche vz-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 43,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 26'042 Punkten steht. Bei 43,60 EUR erreichte die Porsche vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,68 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 63'379 Stück.
Bei 50,66 EUR markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 17,93 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.10.2026 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,83 EUR gegenüber -0,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -7,51 Prozent auf 8.05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.71 Mrd. EUR gelegen.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,09 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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