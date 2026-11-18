Springer Nature 23.15 EUR 4.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 25,15 auf 26,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Nick Dempsey lobte am Dienstag nach dem Quartalsbericht die gute Dynamik und den Optimismus des Wissenschaftsverlags. Die Aktien hält er für zu günstig./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.