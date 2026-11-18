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Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.11.2026 12:51:26
Springer Nature Overweight
Springer Nature
23.15 EUR 4.51%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 25,15 auf 26,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Nick Dempsey lobte am Dienstag nach dem Quartalsbericht die gute Dynamik und den Optimismus des Wissenschaftsverlags. Die Aktien hält er für zu günstig./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22.85 €
|
Abst. Kursziel*:
13.79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.31%
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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