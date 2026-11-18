MDAX 252367 / DE0008467416
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18.11.2026 09:28:11
Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
Der MDAX fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.
Am Mittwoch fällt der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0.16 Prozent auf 30’099.18 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 342.371 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.142 Prozent auf 30’104.47 Punkte an der Kurstafel, nach 30’147.34 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 30’070.17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30’134.66 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 1.93 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 30’656.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’839.83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 28’493.43 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 2.84 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 4.28 Prozent auf 54.80 EUR), HELLA GmbH (+ 2.56 Prozent auf 68.00 EUR), AIXTRON SE (+ 2.39 Prozent auf 32.07 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.74 Prozent auf 48.02 EUR) und United Internet (+ 1.72 Prozent auf 24.84 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Salzgitter (-3.57 Prozent auf 45.94 EUR), Aurubis (-2.84 Prozent auf 129.90 EUR), DEUTZ (-2.45 Prozent auf 8.96 EUR), CTS Eventim (-1.64 Prozent auf 59.85 EUR) und AUTO1 (-1.51 Prozent auf 13.71 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 142’305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38.595 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.45 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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